Українці в квітні продали валюти на $356 мільйонів більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в квітні склала 356 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у квітні банки продали готівкової валюти населенню на 291,7 мільйона доларів, купили – на 647,6 мільйона доларів.

Також повідомляється, що з початку року, в січні-квітні українці продали банкам на 686,3 мільйона доларів більше готівкової валюти, ніж купили.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становила 2,48 мільярда доларів, що в 1,6 рази вище показника за попередній рік.