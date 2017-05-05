Гонтарева замість звільнення йде у тривалу відпустку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка подала президентові України Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня, йде у довгострокову відпустку.

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Як повідомило УНІАН джерело в НБУ, на час відсутності Гонтаревої керувати Нацбанком буде її перший заступник Яків Смолій.

Також співрозмовник повідомив, що призначення наступника Гонтаревої переноситься на осінь. "Вона залишається до осені", - сказав співрозмовник.

В Національному банку України за запитом УНІАН інформацію офіційно поки не підтвердили.

Раніше опитані УНІАН учасники ринку називали наступником Гонтаревої голову правління найбільшого в Україні банку з іноземним капіталом "Райффайзен Банку Аваль" Володимира Лавренчука, однак офіційно факт переговорів про це не підтвердили ані Лавренчук, ані прес-служба банку, ані в Адміністрації президента.

Згідно Конституції, голову НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента України строком на 7 років.

Як повідомляв УНІАН, голову НБУ Валерія Гонтарева на початку квітня, офіційно оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня. За її словами, інших змін у складі правління НБУ і політиці регулятора не передбачається.

Гонтарева обіймає посаду голови НБУ майже 3 роки, після того, як 19 червня 2014 року Верховна Рада підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про її призначення після відставки з цього поста Степана Кубіва.