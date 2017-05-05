Гонтарева замість звільнення йде у тривалу відпустку

10:40, 05 травня 2017
Фінанси
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Голова НБУ йде у відпустку до осені, на час Гонтаревої відсутності керувати Нацбанком буде її перший заступник Яків Смолій.

Фото УНІАН

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева, яка подала президентові України Петру Порошенку прохання про відставку з 10 травня, йде у довгострокову відпустку.

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Як повідомило УНІАН джерело в НБУ, на час відсутності Гонтаревої керувати Нацбанком буде її перший заступник Яків Смолій.

Також співрозмовник повідомив, що призначення наступника Гонтаревої переноситься на осінь. "Вона залишається до осені", - сказав співрозмовник.

В Національному банку України за запитом УНІАН інформацію офіційно поки не підтвердили.

Раніше опитані УНІАН учасники ринку називали наступником Гонтаревої голову правління найбільшого в Україні банку з іноземним капіталом "Райффайзен Банку Аваль" Володимира Лавренчука, однак офіційно факт переговорів про це не підтвердили ані Лавренчук, ані прес-служба банку, ані в Адміністрації президента.

Згідно Конституції, голову НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента України строком на 7 років.

Як повідомляв УНІАН, голову НБУ Валерія Гонтарева на початку квітня, офіційно оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня. За її словами, інших змін у складі правління НБУ і політиці регулятора не передбачається.

Гонтарева обіймає посаду голови НБУ майже 3 роки, після того, як 19 червня 2014 року Верховна Рада підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про її призначення після відставки з цього поста Степана Кубіва.

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