Western Union припинив переказ грошей з Росії в Україну без відкриття рахунку в банку - ЗМІ

Міжнародний оператор грошових переказів Western Union з 5 травня припинить здійснення переказів з Росії в Україну без відкриття банківського рахунку, повідомляють "Ведомости".

Як зазначається, кошти з Росії в Україну більше не можна буде перевести без відкриття банківського рахунку.

Читайте такожПутін підписав закон про заборону переказів в Україну через іноземні платіжні системи

Причиною прийняття Western Union такого рішення став закон про фінансові санкції, ухвалений урядом Російської Федерації у відповідь на санкції України проти російських банків і платіжних систем.

Зазначений закон вступає в силу 5 травня.

Державна Дума Росії 29 березня прийняла закон, що обмежує грошові перекази з РФ в іноземні держави за допомогою іноземних платіжних систем.

"Це означає, що українцям тепер буде дорожче переводити гроші всередині СНД, де позиції російських платіжних систем з їх дешевими тарифами були сильні вже багато років", - пише FinClub.

Як повідомляв УНИАН, всі російські платіжні системи, які працювали в Україні, потрапили до списку санкцій.

Зазначалося, що нішу заповнять такі міжнародні системи, як Western Union і MoneyGram.