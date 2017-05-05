Нацбанк випустить пам'ятну монету "Євробачення-2017" (фото)

Національний банк України 11 травня введе в обіг пам'ятну монету, присвячену проведенню 62-го пісенного конкурсу "Євробачення-2017" в Україні.

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Як повідомляється на сайті регулятора, монета виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень, а ціна її реалізації становить 46 гривень за штуку.

Половину тиражу пам'ятної монети (20 тисяч штук) Нацбанк продаватиме після попереднього on-line замовлення на своєму офіційному сайті, який можливий з 5 по 15 травня. Кількість монет, доступних для on-line замовлення, обмежується однією штукою на замовника.

Продаж пам'ятних монет, заброньованих через on-line замовлення, розпочнеться в Києві після 17 травня, в регіонах - по мірі надходження монет.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році реалізував 1,13 мільйона пам'ятних монет на загальну суму 170 мільйонів гривень, що вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет в 2015 році.

Всього в 2016 році НБУ ввів в обіг 47 пам'ятних монет (37 найменувань), з яких одна золота, 15 срібних, 30 монет з нейзильберу та одна біметалева.