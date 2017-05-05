ГПУ звинувачує керівництво Нацбанку часів Януковича у крадіжці 787 мільйонів гривень

Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування щодо колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Національного банку Романа Яковлєва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Генеральною прокуратурою України завершено досудове розслідування за підозрою колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Національного банку Романа Яковлєва в участі у створеній колишнім президентом України Віктором Януковичем та Сергієм Курченком злочинній організації», - написав він.

Генпрокурор зазначив, що Ткаченко та Яковлєв обвинувачуються у забезпеченні прийняття Національним банком України у 2013 році незаконного рішення про видачу підконтрольному злочинній організації банку стабілізаційного кредиту, який у подальшому використано на користь співучасників злочину шляхом виведення коштів за кордон та обернення їх на готівку.

У результаті вчинення злочину державі заподіяно збитки на суму 787 млн грн.

Луценко також повідомив, що на все встановлене майно обвинувачених накладено арешт.

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Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2016 року суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури та обрав Ткаченку і Яковлєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вони були затримані напередодні за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації та злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Екс-високопосадовцям НБУ загрожує покарання у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі.