ГПУ звинувачує керівництво Нацбанку часів Януковича у крадіжці 787 мільйонів гривень
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.
Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування щодо колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Національного банку Романа Яковлєва.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
«Генеральною прокуратурою України завершено досудове розслідування за підозрою колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Національного банку Романа Яковлєва в участі у створеній колишнім президентом України Віктором Януковичем та Сергієм Курченком злочинній організації», - написав він.
Генпрокурор зазначив, що Ткаченко та Яковлєв обвинувачуються у забезпеченні прийняття Національним банком України у 2013 році незаконного рішення про видачу підконтрольному злочинній організації банку стабілізаційного кредиту, який у подальшому використано на користь співучасників злочину шляхом виведення коштів за кордон та обернення їх на готівку.
У результаті вчинення злочину державі заподіяно збитки на суму 787 млн грн.
Луценко також повідомив, що на все встановлене майно обвинувачених накладено арешт.
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Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до суду.
Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2016 року суд задовольнив клопотання Головної військової прокуратури та обрав Ткаченку і Яковлєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Вони були затримані напередодні за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації та злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Екс-високопосадовцям НБУ загрожує покарання у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі.