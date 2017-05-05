Порушення в нарахуванні зарплати є у майже 70% платників податків - ДФС

Державна Фіскальна служба в січні-березні виявила порушення податкового законодавства в частині виплати працівникам заробітної плати у 69% перевірених платників податків, повідомила прес-служба ДФС.

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Згідно з повідомленням, за результатами перевірок до бюджету донараховано понад 92 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, 21 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і близько 8 мільйонів гривень військового збору.

Фіскальна служба також виявила 130 найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцями без оформлення трудових відносин.

Згідно з повідомленням, для виявлення недобросовісних роботодавців працівники фіскальної служби задіяні у робочих групах з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, створених за ініціативою місцевих органів виконавчої влади.

Представники робочих груп оглядають виробничі, торговельні приміщення, юридичних і фізичних осіб, комерційні підприємства і в разі виявлення порушень проводять роз'яснювальну роботу з суб'єктами господарювання. За результатами цих заходів роботодавцями додатково укладено понад 10 тисяч трудових договорів з найманими працівниками.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня набув чинності закон про внесення змін у деякі законодавчі акти України, яким серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат "у конверті" у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Згідно із законом, підприємці мають сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат "у конверті". Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року це 320 тисяч гривень) у разі недопущення державного інспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати "в конверті").