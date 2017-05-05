Українська "дочка" російського ВТБ скоротила збиток у 13 разів

Дочірній банк російського державного «Внєшторгбанку» в Україні – «ВТБ Банк» - у першому кварталі 2017 року отримав 351,733 млн грн збитку, що у 13 разів нижче збитку за аналогічний період попереднього року.

Читайте такожНБУ: на чотири "дочки" російських банків є потенційні покупці

Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи скоротилися на 14,8% - до 17,095 млрд грн, зобов'язання – на 15,2%, до 14,624 млрд грн, власний капітал - на 12,5%, до 2,471 млрд грн.

Довідка УНІАН. «ВТБ Банк» працює на ринку України з 1992 року і на початок року займав 15-те місце в банківській системі за обсягом активів. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському державному «Внєшторгбанку».

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції терміном на 1 рік щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк».

Санкції забороняють вивід капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.