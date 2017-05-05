В Україні заборгованість із зарплати знову перевищила 2 мільярди

Заборгованість по виплаті заробітної плати в Україні в березні 2017 року зросла на 3,7% в порівнянні з лютим і на 1 квітня склала 2,07 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожРеальна зарплата в Україні зросла на 2,3%

За даними Держстату, з початку року заборгованість по зарплаті зросла на 15,7%.

За інформацією відомства, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств в березні зросла на 8,5% – до 1,028 мільярда гривень.

На початок квітня основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (75,7%), професійну, наукову і технічну діяльність (8,3%). При цьому майже половина боргу утворена в Донецькій (27,7%) і Луганській (17,1%) областях.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в грудні 2016 року зменшилася на 10,6% порівняно з листопадом і на 1 січня становила 1,79 мільярда гривень.