Націоналізований "ПриватБанк" в першому кварталі заробив 2,5 мільярда гривень

Націоналізований «ПриватБанк» в першому кварталі 2017 року отримав 2,5 млрд грн прибутку. Про це йдеться у звітності на сайті Асоціації українських банків.

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Згідно зі звітністю, активи фінустанови на 1 квітня становили 241,276 млрд грн, зобов'язання – 214,788 млрд грн, статутний капітал – 172,086 млрд грн.

Порівняльні дані для розрахунку динаміки показників не наводяться.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України ПриватБанк (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 млрд грн – в січні поточного року.

На початку лютого голова правління націоналізованого «ПриватБанку» Олександр Шлапак заявив, що збиток фінустанови за 2016 рік після формування резервів оцінюється в 135 млрд грн.