"Ощадбанк" підключився до системи виплат Фонду гарантування вкладів

Державний "Ощадбанк" уклав договір з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і виконав всі необхідні налаштування для підключення до автоматизованої системи виплат вкладникам, запущеної в експлуатацію з 15 лютого.

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Як повідомила прес-служба Фонду, з сьогоднішнього дня, 5 травня, вкладники банків "Платинум", "Фортуна", "Народний капітал", "ТК Кредит", "Вектор Банк" і "Траст" можуть отримувати належні їм кошти через "Ощадбанк".

Фонд нагадав, що раніше до автоматизованої системи підключилися "Правекс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Південний".

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 15 лютого оголосив старт виплат вкладникам через автоматизовану систему, яка спрощує процес отримання гарантованої суми, дозволяючи вибрати вкладнику для отримання коштів будь-яке відділення серед банків-агентів, підключених до системи.

За інформацією Фонду, 80% виплачених відшкодувань вкладникам неплатоспроможних банків з початку 2017 року проведено через автоматизовану систему.

До кінця року Фонд планує внести в базу виплат через автоматизовану систему інформацію про всіх вкладників неплатоспроможних банків, які мають право на отримання гарантованого відшкодування.