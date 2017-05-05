Вартість активів "Фідобанка" знизили у 4 рази – Фонд гарантування

Незалежні оцінювачі оцінили вартість активів ліквідованого "Фідобанка" в 2,157 мільярда гривень, що в 4 рази нижче балансової вартості цих активів за документами фінустанови.

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Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, причинами уцінки активів є кредитування банком підконтрольних фінансових установ, продаж напередодні банкрутства ліквідної нерухомості за заниженими цінами та операції з "сміттєвими" цінними паперами.

За інформацією фонду, майже 80% активів "Фідобанка" – це кредити юридичних та фізичних осіб, при цьому на початок березня майже 93% цих кредитів на суму 4,248 мільярда гривень не обслуговуються. Практично весь корпоративний кредитний портфель банку – це кредити пов'язаних з банком осіб

Як зазначається у повідомленні, починаючи з 2014 року, "Фідобанк" видав кредити 6 підконтрольним компаніям на 2,056 мільярда гривень, при цьому часткове погашення кредитів проводилось за рахунок придбання у власність земельних ділянок та нерухомого майна за вартістю, завищеною щонайменше у 60 разів.

Також Фонд гарантування встановив, що протягом року до введення тимчасової адміністрації "Фідобанк" продав 43 об'єкта нерухомості за заниженою ціною.

При цьому окремі корпоративні клієнти ведуть активну роботу, намагаючись ухилитися від погашення кредитів і вивести ліквідні застави, включаючи звернення до суду із заявами про залік зустрічних вимог.

Фонд зазначив, що за фактами виявлених маніпуляцій подав 79 заяв до правоохоронних органів.

Також повідомляється, що станом на початок квітня вкладники "Фідобанка" отримали 1,758 мільярда гривень відшкодування через Фонд гарантування.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію до "Фідобанку" 20 травня 2016 року, а з 20 липня почав процедуру ліквідації фінустанови.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належали Олександру Адарічу.