Верховний Суд зупинив рішення про передачу кредитів банку "Михайлівський" компанії "Плеяда"

Верховний Суд України відкрив провадження і зупинив виконання судових рішень, які були винесені не на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у справі про передачу кредитів банку «Михайлівський» фінансовій компанії «Плеяда».

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Як повідомила прес-служба Фонду гарантування, мова йде про рішення Окружного адміністративного суду Києва від 10 серпня 2016 року, Київського апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2016 року, Вищого адміністративного суду від 12 січня 2017 року, прийнятих за позовом компанії «Плеяда» до Фонду гарантування, який визнав угоду про передачу кредитів недійсною.

Фонд підкреслює, що компанія «Фагор» і її «партнери» безпідставно і протиправно стягували і продовжують стягувати кошти з позичальників банку «Михайлівський» за раніше укладеними кредитними договорами.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня 2016 року пізно ввечері.

Напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договір факторингу з фінансовою компанією «Плеяда» про відступлення прав вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування визнав цю угоду нікчемною, однак компанія намагається відстоювати свої інтереси через суд.