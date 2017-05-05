Гривня йде на вихідні з курсом 26,51 за долар

У п'ятницю, 5 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожНБУ на фоні зміцнення гривні купив у банків майже $55 мільйонів

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 29,0750/29,1053 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 26,5093 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 552 угоди на суму 278,12 млн дол.