Міжнародні резерви України зросли до $17,2 мільярда

Міжнародні резерви України на 1 травня 2017 року становили 17,175 млрд дол. США, що на 2,052 млрд. дол., або 13,57%, більше показника на 1 квітня.Читайте такожПорошенко: конфісковані $1,1 мільярда режиму Януковича зараховані на рахунки Держказначейства

Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, зростання резервів у квітні в основному зумовлено надходженнями від Міжнародного валютного фонду та інших донорів.

Регулятор нагадав, що у квітні надійшли кошти від МВФ за програмою розширеного фінансування EFF в сумі еквівалента 996,2 млн дол., кошти від Єврокомісії в сумі 579,1 млн євро, а також 402,3 млн дол. валюти, купленої в ході інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Платежі уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті за квітень становили 68,1 млн дол. США.

Також повідомляється, що станом на 1 травня обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і достатній для виконання зобов'язань України, поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 5 квітня 2017 року одержав черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в еквіваленті 1 млрд дол., що разом з отриманим напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дало змогу наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

За прогнозами НБУ, рівень міжнародних резервів становитиме 21,1 млрд дол. на кінець 2017 року і 26,2 млрд дол. на кінець 2018 року, при цьому визначальним фактором для прогнозу залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання пов'язаного з програмою МВФ фінансування.