Банк, який належить Порошенку, збільшив прибуток у 3 рази

"Міжнародний інвестиційний банк", ключовим власником якого є президент України Петро Порошенко, у першому кварталі 2017 року отримав 26,818 млн грн прибутку, що в 3 рази вище показника за аналогічний період попереднього року.

Читайте також"Дочка" російського "Сбербанку" в I кварталі заробила 44 мільйони гривень

Згідно з даними на сайті банку, з початку року його активи скоротилися на 2,9% - до 6,692 млрд грн, зобов'язання - на 3,4%, до 6,457 млрд грн, власний капітал зріс на 12,9%, до 234,9 млн. грн.

Раніше банк повідомляв, що його чистий прибуток за підсумками 2016 року становив 42,665 млн грн, що в 1,6 раза вище за показник 2015 року.

Довідка УНІАН. «Міжнародний інвестиційний банк» працює на ринку України з 2008 року. Ключовим власником фінустанови є президент України Петро Порошенко.