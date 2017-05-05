Платоспроможні банки в першому кварталі заробили 5 мільярдів проти збитку роком раніше

Платоспроможні банки в січні-березні 2017 року отримали 5,086 млрд грн чистого прибутку проти 8,011 млрд грн збитку за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в першому кварталі прибуткову діяльність продемонстрували всі групи банків - з іноземним та приватним капіталом, а також державні банки.

При цьому банки з державним капіталом отримали більше половини чистого прибутку всієї системи – 3,01 млрд грн, однак, як зазначив НБУ, до кінця року цей показник може бути знівельовано збільшенням відрахувань у резерви за активними операціями.

Також повідомляється, що з 92 платоспроможних банків 72 за підсумками кварталу були прибутковими із сукупним позитивним результатом у розмірі 6,87 млрд грн, в той час як 20 банків були збитковими із сукупним негативним результатом в 1,78 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за попередніми даними в 2016 році відновила історичний максимум за збитками, отримавши негативний результат на рівні 159 млрд грн. З урахуванням неплатоспроможних банків збиток банківської системи становив 160,143 млрд грн.

Попередній рекордний збиток банківської системи України був зафіксований в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків становив 66,6 млрд грн.