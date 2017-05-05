Надходження до зведеного бюджету на третину перевищили торішні - ДФС

Надходження до зведеного бюджету у січні-квітні становили 260,6 млрд грн, що на 61,4 млрд грн, або на 30,8%, більше за відповідний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, за вказаний період платникам податків на рахунки відшкодовано 38 млрд грн ПДВ.

«Індикативні показники Міністерства фінансів України виконані на 108%. В загальний фонд державного бюджету додатково забезпечено 14,8 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

За даними ДФС, надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 53,7 млрд грн, що на 12,9 млрд грн більше січня-квітня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України за 2016 рік становили 758,3 млрд грн, що на 171,2 млрд грн, або на 30%, більше показника за 2015 рік.