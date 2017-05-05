Нацбанк трохи опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2650.9341 (5 травня – 2648.5778)

100 EUR – 2905.6889 (5 травня – 2894.1010)

10 RUR – 4.5286 (5 травня – 4.6005

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,0141/29,0470 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4591/0,4598 грн/рубль.