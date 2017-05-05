Нацбанк трохи опустив офіційний курс гривні
19:53, 05 травня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 10 травня: 100 USD – 2650.9341 грн; 100 EUR – 2905.6889 грн; 10 RUR – 4.5286 грн.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2650.9341 (5 травня – 2648.5778)
100 EUR – 2905.6889 (5 травня – 2894.1010)
10 RUR – 4.5286 (5 травня – 4.6005
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,0141/29,0470 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4591/0,4598 грн/рубль.
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