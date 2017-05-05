Трамп підписав бюджет США, який передбачає 560 мільйонів доларів допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю підписав законопроект про бюджет на 2017-й фіскальний рік.

Про це заявила речниця Білого дому Сара Хакабі Сандрес, виступаючи перед журналістами на черговому брифінгу, передає ТСН з посиланням на Reuters.

Читайте такожСенат США схвалив бюджет, який передбачає виділення Україні $560 мільйонів

Витрати США до 30 вересня становитимуть 1,2 трильйони доларів. Підписаний Трампом законопроект допоможе запобігти призупинення роботи американського уряду, яке почалося б опівночі.

Бюджет обсягом 1,2 трильйона доларів передбачає збільшення військових витрат на 19,9 мільярда доларів, порівняно з 2016 фінансовим роком. Але це все одно менше, ніж пропонував президент Дональд Трамп.

Законопроект не передбачає виділення грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. 1,5 млрд доларів, які передалися на цей проект, підуть на розвиток технологій та ремонт існуючої огорожі на кордоні і складають лише половину суми, яку пропонував Трамп.

У Посольстві України у США завили, що документ передбачає 560 млн доларів на допомогу Україні. Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) виділять не менше 238 млн доларів.