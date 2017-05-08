Курс євро до долара після перемоги Макрона зріс до максимуму за сім місяців

Курс євро до долара зріс до максимуму за сім місяців після оголошення даних екзит-полів другого туру виборів президента Франції, пише The Wall Street Journal.

Читайте такожКлінтон про перемогу Макрона у Франції: це поразка для тих, хто втручається в демократію

У другому турі перемогу здобув Макрон з 65-66% голосів, свідчать екзит-поли.

За даними торгів на біржах Азії, курс європейської валюти перевищив $1,1. У п'ятницю, 6 травня євро коштував $1,0995.

Євро зріс майже на 2% після першого туру, який пройшов 23 квітня. За його підсумками у другий тур вийшли лідер крайньо правої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і кандидат від руху «Вперед!» Еммануель Макрон.