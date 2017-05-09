Функції голови НБУ з 10 травня виконуватиме заступник Гонтаревої - представник президента у ВР

Виконувати обов'язки голови Національного банку України з 10 травня перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила нардеп, представник президента в парламенті Ірина Луценко.

"На сьогоднішній день, якщо Валерія Гонтарева йде у відпустку (а вона за місяць оголосила про те, що має намір подати у відставку 10 травня), я думаю, що виконувати обов'язки і зараз тримати Нацбанк у своїх руках буде її перший заступник Яків Смолій", - зазначила Луценко.

Також вона зазначила, що "якщо виникне така необхідність, Гонтарева прийде (до Верховної Ради) і буде звітувати".

"На сьогоднішній день Валерія Гонтарева не йшла, вона нікуди не тікала на другий день, вона завжди спілкувалася з депутатами. Вона завжди на всі запрошення парламентаріїв приходила і завжди звітувала аргументовано, виважено. І якщо виникне така необхідність, Гонтарева прийде і буде звітувати", - заявила Луценко.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Гонтарева на початку квітня оголосила про відхід зі своєї посади з 10 травня. За її словами, інших змін у складі правління НБУ і політиці регулятора не передбачається.

5 травня джерело УНІАН в НБУ повідомило, що Гонтарева з 10 травня йде в довготермінову відпустку, і на час її відсутності керувати Нацбанком буде її перший заступник Смолій.

Раніше опитані УНІАН учасники ринку називали наступником Гонтаревої голову правління найбільшого в Україні банку з іноземним капіталом «Райффайзен Банку Аваль» Володимира Лавренчука.

Згідно з Конституцією, голову НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на 7 років.