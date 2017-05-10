Гонтарева йде у відпустку, у НБУ з'явився в.о глави (відео)

Продовження: Порошенко нарешті знайшов заміну Гонтаревій

Відсьогодні, 10 травня, обов'язки голови Національного банку України виконуватиме перший заступник очільника НБУ Яків Смолій. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Валерія Гонтарева, яка подала заяву про відставку ще місяць тому, поки що йде у відпустку. Хто стане її наступником на посаді, президент Петро Порошенко досі офіційно не визначився. Його представник у Верховній Раді Ірина Луценко пояснила, що провести консультації щодо кандидатури нового голови НБУ завадила відсутність сесійних тижнів у парламенті.

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Нагадаємо, за законом, голову Нацбанку призначає Верховна Рада за поданням президента.

Виконувач обов'язків голови НБУ Яків Смолій – програміст за освітою, у банківській сфері працює від 1991 року. Першим заступником голови НБУ став іще до приходу Гонтаревої, у квітні 2014-го.