Курс біткойна до долара знову обновив історичний максимум

Курс біткойна до долара в середу знову обновив історичний максимум і перевищив психологічну позначку в 1,7 тисячі доларів, свідчать дані торгів, передає Прайм.

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Сьогодні вранці вартість біткойна на торгах електронної біржі Kraken опускалася на 1,08%, до 1703,10 долара за один біткойн. Раніше під час торгів пара піднялася до історичного максимуму в 1730 доларів.

Як зазначає газета Time, зростанню курсу біткойна до долара сприяє збільшення попиту на безпечні активи. "Деякі спостерігачі ринку вказали на макроекономічну невизначеність у таких регіонах як Європа, де доля Європейського Союзу здавалася невизначеною, наприклад, під час президентських виборів у Франції", - наводить видання слова аналітика по CoinDesk Чарльза Боварда.

Інші аналітики відзначили, що вартість біткойнів підвищилася після того, як минулого місяця Японія прийняла рішення визнати його законним способом оплати. "Подібні твердження допомагають легітимізувати біткойни, і зміцнюють криптовалюту як засіб обміну", - сказав Бовард.