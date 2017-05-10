Дві третини конфіскованих "грошей Януковича" можна використовувати тільки після внесення змін до бюджету – Мінфін

Конфісковані кошти оточення екс-президента України Віктора Януковича в розмірі 1,1 млрд дол., що становить близько 30 млрд у гривневому еквіваленті за поточним курсом Національного банку України, перераховані на рахунок Державного казначейства, однак надходження понад план можуть бути використані лише після внесення змін до Закону про державний бюджет.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в держбюджеті на 2017 рік надходження від спецконфіскації передбачені в розмірі 11,5 млрд грн і чітко зазначено, що ці кошти будуть спрямовані на оборону і безпеку, підтримку агровиробників, соціально-економічний розвиток регіонів, у Фонд регіонального розвитку тощо.

«Перевищення понад 11,5 млрд грн зараховується, однак може бути використане лише після внесення змін до Закону про державний бюджет. Кошти від конфіскації, які є разовим надходженням, мають певні обмеження відповідно до бюджетного законодавства, і можуть бути використані виключно для разових витрат», - йдеться в повідомленні.

Мінфін також зазначив, що облігації, арештовані на рахунках ряду нерезидентів, мали різні тарміни погашення. До кінця 2016 року всі випуски, крім одного розміром 200 млн дол., були погашені, і кошти були зараховані на рахунки. Таким чином, сума в 1,1 млрд дол. включає як тіло, так і нараховані відсотки.

У той же час, Мінфін пояснив, що обговорювана при формуванні законопроекту про спецконфіскацію в 2015-2016 роки сума у розмірі 1,5 млрд дол. включала облігації і кошти на рахунках як в «Ощадбанку», так і в «Укргазбанку».

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов і генеральний прокурор Юрій Луценко заявили про набрання чинності рішенням суду про зарахування до держбюджету 1,5 млрд доларів, арештованих на рахунках Януковича і його оточення.

Згодом, 3 травня, прес-служба президента України Петра Порошенка повідомила, що конфісковані кошти в розмірі 1,1 млрд дол. зараховані на рахунки Державної казначейської служби.

Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. у червні 2014 року.