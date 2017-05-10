"ПриватБанк" підпише договір з консорціумом на чолі з "Ротшильд" для реструктуризації кредитів

Націоналізований «ПриватБанк» має намір в травні підписати договір з консорціумом міжнародних компаній на чолі з Rothschild&Co («Ротшильд») щодо переговорів про реструктуризацію кредитів колишніх власників фінустанови.

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Про це повідомила УНІАН прес-служба банку з посиланням на відповідне рішення наглядової ради, згідно з яким в консорціум компаній увійдуть «Ротшильд», «Ернст енд Янг» і «Фінпоінт».

Банк нагадав, що зобов'язання призначення урядом України до кінця квітня 2017 року міжнародно визнаної компанії для проведення переговорів про реструктуризацію передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України "ПриватБанк" (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «Приватбанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив в кінці грудня, ще на 1,4 млрд грн – в січні поточного року.