Офіційно: обов'язки голови Нацбанку з 11 травня виконуватиме Смолій

Продовження: Порошенко нарешті знайшов заміну Гонтаревій

У голови Національного банку України Валерії Гонтаревої сьогодні, 10 травня, останній робочий день на посаді, і її обов'язки з 11 травня до призначення нового керівника НБУ виконуватиме перший заступник голови Яків Смолій.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ.

«Валерія Гонтарева повністю залишає професійні справи в Національному банку і йде у вимушену відпустку, поки Верховна Рада України не прийме рішення про її відставку», - наголошується в повідомленні.

При цьому Нацбанк підкреслив, що Гонтарева готова відзвітувати у Верховній Раді перед своїм звільненням, як того вимагає процедура звільнення з посади голови НБУ, на запрошення парламенту.

Регулятор також нагадав, що в рамках законодавства рішення про відставку голови НБУ приймає президент України, а затверджує Верховна Рада.

Раніше інформовані джерела в НБУ повідомляли УНІАН, що Гонтарева має намір піти у тривалу відпустку, а призначення її наступника відкладається до осені.

За словами народного депутата від «Блоку Петра Порошенка», представника президента в парламенті Ірини Луценко, президент поки що не завершив політичні консультації з наступною кандидатурою на посаду голови НБУ.

Опитані УНІАН учасники ринку називали наступником Гонтаревої голову правління найбільшого в Україні банку з іноземним капіталом «Райффайзен Банку Аваль» Володимира Лавренчука, однак офіційно факт переговорів про це не підтвердили ні Лавренчук, ні прес-служба банку, ні в Адміністрації президента.

Згідно з Конституцією, голову НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на 7 років.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева на початку квітня, офіційно оголосила про залишення своєї посади з 10 травня. За її словами, інших змін у складі правління НБУ і політиці регулятора не передбачається.

Гонтарева займає посаду голови НБУ майже 3 роки, після того, як 19 червня 2014 року Верховна Рада підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про її призначення після відставки з цього поста Степана Кубіва.