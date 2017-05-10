В Україні зросла реальна зарплата – Держстат

Реальна заробітна плата в Україні в березні 2017 року збільшилася порівняно з попереднім місяцем на 6,8%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

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При цьому в січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року реальна зарплата зросла на 19,3%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в березні становила 6752 грн, що на 8,7% більше порівняно з лютим поточного року і на 37,2% більше, ніж у березні 2016 року. Це значення у 2,1 раза вище за мінімальну заробітну плату в Україні, яка становить 3200 грн.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму і частини зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, реальна заробітна плата в Україні в 2016 році перевищила показник 2015 року на 11,6%. Середня номінальна зарплата штатного працівника в грудні 2016 року зросла на 19,8% порівняно з листопадом і становить 6475 грн.