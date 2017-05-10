Активи працюючих банків України в першому кварталі зросли майже на 10 мільярдів

Активи працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за перший квартал 2017 року зросли на 9,729 млрд грн, або на 0,8%, – до 1,266 трлн. грн станом на 1 квітня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в березні активи зросли на 24,523 млрд грн, або на 2%.

Зобов'язання банків у першому кварталі 2017 року скоротилися на 1,7%, але при цьому зросли на 1,2% в березні - до 1,113 трлн грн.

Капітал банків зріс на 23,5% в першому кварталі, зокрема на 7,5% в березні, до 152,9 млрд грн.

Також повідомляється, що станом на 1 березня 2017 року кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 92, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих банків в Україні становили 1,254 трлн грн, а кількість працюючих банків - 117.