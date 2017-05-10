Гонтарева проводить останню нараду з керівниками найбільших банків в якості голови НБУ

ГоловаеНаціонального банку України Валерія Гонтарєва сьогодні, 10 травня, проводить нараду з керівниками найбільших банків.

Читайте такожПорошенко визначився з новим головою Нацбанку – ЗМІ

Про це повідомила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Остання робоча нарада під головуванням Валерія Олексіївни, голови Національного банку України з керівниками банків України з питань актуального стану грошово-кредитного та валютного ринків України", - написала Коробкова.

За її інформацією, крім Гонтаревої на зустрічі присутні її заступники Яків Смолій, Катерина Рожкова і Роман Борисенко.

Сьогодні, 10 травня, у Національному банку повідомили, що у його голови Валерії Гонтарвої останній робочий день на посаді, і з 11 травня до призначення нового голови НБУ керувати регулятором буде перший заступник голови Яків Смолій.

За словами народного депутата від "Блоку Петра Порошенка", представника президента в парламенті Ірини Луценко, президент поки не завершив політичні консультації з наступною кандидатурою на посаду голови НБУ.

Згідно з Конституцією, голову НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на 7 років.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева на початку квітня, офіційно оголосила про залишення своєї посади з 10 травня. За її словами, інших змін у складі правління НБУ і політиці регулятора не передбачається.

Гонтарева займає посаду голови НБУ майже 3 роки, після того, як 19 червня 2014 року Верховна Рада підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про її призначення після відставки з цього поста Степана Кубіва.