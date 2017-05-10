Гривня після вихідних продовжує зміцнюватися

У середу, 10 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,45/26,47 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 28,9370/28,9698 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4591/0,4598 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,4630 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 210 угод на суму 84,42 млн дол.

Як повідомив УНІАН, у п'ятницю, 5 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,48/26,51 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,0750/29,1053 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.