"Моя місія завершена": Гонтарева написала прощальне послання

Продовження: Порошенко нарешті знайшов заміну Гонтаревій

Сьогодні, 10 травня, у Валерії Гонтаревої останній робочий день на посаді голови Національного банку України. З завтрашнього дня вона йде в тривалу відпустку, поки її не звільнить Верховна Рада.

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Виконуючим обов'язки голови НБУ з 11 травня буде перший заступник Гонтаревої Яків Смолій.

«Сьогодні мій останній робочий день в Національному банку, тому я хочу попрощатися і подякувати всім, хто підтримував на цьому важкому шляху реформування фінансової та банківської системи нашої країни.

Багатьох людей, яким я вдячна, я ніколи не бачила: можу тільки здогадуватися, хто в кінці 2014 запустив проект Save Gontareva, під яким з'явилося більше 1000 лайків в морі загальної ненависті.

Я так і не дізналася ім'я людини, яка в розпал війни і фізичного знищення нашої промисловості на сході країни написала: «Гонтарева винна у падінні гривні не більше, ніж стюардеса в катастрофі літака», - написала Гонтарева в колонці для «Нового времени».

Гонтарева заявила, що зміна голови НБУ не політичне рішення, а її особистий вибір.

«Вперше в історії Нацбанку це рішення не стосується політики. І це ще раз доводить, що країна змінилася на користь справжніх демократичних цінностей. Три роки я постійно боролася за справжню незалежність Національного банку», - написала вона.

Гонтарева також згадала, якою була банківська система, коли вона прийшла на посаду голови НБУ, і як змінилися за цей час.

«Ми в одну мить втратили на Донбасі і 15% нашого ВВП і 30% валютних надходжень. У нас зупинилися підприємства, а інфраструктура була повністю зруйнована. Платіжний баланс країни просто "розірвало на шматки" і курс валюти, який є дзеркалом платіжного балансу, відреагував на це відповідно.

Вже не кажу про хронічні, несумісні з життям дисбаланси у всіх секторах вітчизняної економіки та банківської системи, які накопичилися за двадцять років імітації реальних реформ. Це і порожній казначейський рахунок уряду, і стомільярдна діра в НАК "Нафтогаз", і величезна кількість смертельно хворих банків», - написала Гонтарева.

За її словами, тільки завдяки міжнародному співтовариству, завдяки МВФ, Світового банку, ЄБРР, Європейського Союзу та американському уряду ми змогли вижити і стабілізувати макроекономічну ситуацію в країні.

Гонтарева заявила, що виконала всі завдання, які поставила перед собою.

«Моя місія завершена – всі завдання, які я поставила перед собою, виконано. Країна перейшла на гнучкий валютний курс і почала нову монетарну політику інфляційного таргетування. Ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків і посилили її стійкість. Більш того, повністю трансформували Національний банк у потужний модерний інститут, перебудувавши всі внутрішні процеси», - заявила вона.

За її словами, перед новим головою Національного банку стоять величезні завдання.

«Зараз течію річки вже не повернути назад: на борту сучасного корабля по імені «НБУ» нова професійна команда реформаторів і макроекономічне море вже більше двох років спокійне. Але це не означає, що буде легко.

В країні, де немає правосуддя, де «політичні тварини» гризуть один одного до крові, де тих, хто хоче змін на краще, чи не щодня поливають брудом на всіх телевізійних каналах і носять їм гроби до центрального входу, треба мати велику силу духу і силу волі. Тому головна порада – не втратьте нову команду НБУ, тримайтеся міцно за наших 500 спартанців.

Ця нова структура НБУ – реальна основа незалежності. Тепер ніхто не зможе приймати в банку рішення одноосібно. One man show закінчилося назавжди», - написала Гонтарева.

Новому главі регулятора, за її словами, ще доведеться боротися з нардепами-популістами, які намагаються переписати закон "Про Національний банк України".

«Залишився найбільш відповідальний фронт – боротьба проти народних депутатів-популістів, які намагаються переписати Закон «Про Національний банк України». Боротьба проти безграмотних функціонерів і псевдоакадеміків, які свідомо чи ні підіграють політикам-популістам», - підсумувала Гонтарева.

Сьогодні, 10 травня, у Національному банку повідомили, що у його голови Валерії Гонтаревої останній робочий день на посаді, і з 11 травня до призначення нового голови НБУ керувати регулятором буде перший заступник голови Яків Смолій.

За словами народного депутата від «Блоку Петра Порошенка», представника президента в парламенті Ірини Луценко, президент поки не завершив політичні консультації з наступною кандидатурою на посаду голови НБУ.

Згідно з Конституцією, голову НБУ призначає Верховна Рада за поданням президента терміном на 7 років.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ Валерія Гонтарева на початку квітня, офіційно оголосила про відставку з 10 травня. За її словами, інших змін у складі правління НБУ і політиці регулятора не передбачається.

Гонтарева займає посаду голови НБУ майже 3 роки, після того, як 19 червня 2014 року Верховна Рада підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про її призначення після відставки з цього поста Степана Кубіва.