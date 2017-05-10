Кредитний ризик за операціями з пов'язаними особами в банківській системі знизився до 29% - НБУ

Значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами по банківській системі України на 1 квітня 2017 року склало 28,72%, що на 8 процентних пунктів нижче показника на 1 січня на рівні 36,72%.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України, при цьому значення нормативу залишається вище встановленого допустимого максимуму до 25%, при цьому інші показники по банківській системі знаходяться в межах норми.

Зокрема, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу на цю дату склав 13,72%, що на 1 п. п. вище за показник на початок року і вище допустимого мінімуму в 10%.

Разом з тим, абсолютне значення регулятивного капіталу за квартал скоротилася на 10,623 мільярда гривень – до 99,030 мільярда гривень на 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, значення нормативу кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами по банківській системі України станом на 1 січня 2017 року склало 36,72%, що на 7,92 в.п. більше показника місяцем раніше і вище встановленого НБУ допустимого максимуму в 25%.

Раніше в НБУ пояснювали, що зростання значення нормативу обумовлений продовженням роботи регулятора щодо визнання банками операцій з пов'язаними особами.