АМКУ дозволив кіпрській компанії придбати контроль над "Марфін Банк"

Антимонопольний комітет України дав дозвіл кіпрської компанії "Saggarco Limited" на придбання контрольного пакету акцій "Марфін Банку", повідомляється на сайті комітету.

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«Надано дозвіл компанії «Saggarco Limited» (м. Нікосія, Кіпр) на придбання акцій ПАТ «Марфін Банк», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНИНА. «Марфін Банк» (раніше - «Морторгбанк») працює на ринку України з 1993 року. Основним акціонером банку є Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кіпр (99,91% акцій банку).