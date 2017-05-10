ЄБРР продовжив обмеження щодо фінансування проектів у Росії – Данилюк

Сьогодні, 10 травня, на засіданні ради керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Російська Федерація намагалася домогтися скасування обмежень на фінансування проектів в РФ, введених в 2014 році, проте абсолютна більшість акціонерів банку підтримали рішення про продовження цих обмежень.

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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, зазначивши, що російський керівник ЄБРР говорив про збитки, завдані приватному сектору Росії в результаті цих обмежень, що нібито негативно впливає на результати роботи ЄБРР.

"У свою чергу, у своєму виступі я наголосив, що ситуація, коли один акціонер ЄБРР здійснює військову агресію проти іншого акціонера, це є грубим порушенням норм міжнародного права і неприпустимо. Крім того, військова і економічна агресія Росії проти України завдає шкоди не тільки Україні, але і Росії, включаючи і приватний сектор, про який так "хвилювався" представник РФ. Я також підкреслив, що необхідно продовжити обмежувальні заходи банку проти Росії", – написав Данилюк.

Міністр подякував колег-керівників, керівництво ЄБРР і особисто президента банку Суму Чакрабарті за принципову позицію та підтримку, а також висловив впевненість, що спроби Росії обійти обмеження і надалі не знайдуть підтримки серед партнерів України.

Як повідомляв УНІАН, українська делегація на чолі з міністром фінансів Олександром Данилюком розпочала роботу на 26-му щорічних зборах керуючих Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), яке проходить з 9 по 11 травня в столиці Кіпру Нікосії.

Європейський банк реконструкції та розвитку надає підтримку Україні для впровадження важливих для економіки реформ, беручи участь в десятках проектів в нашій країні. Більшість з проектів спрямовані на розвиток приватного сектору та інфраструктури. Загальна сума фінансування для діючих проектів становить близько 4 мільярдів євро.