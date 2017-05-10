Нацбанк перерахував до держбюджету другий транш свого прибутку на 5 мільярдів

Національний банк України сьогодні, 10 травня, перерахував у державний бюджет України другий транш своєї прибутку за 2016 рік в розмірі 5 мільярдів гривень.

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Як повідомила прес-служба НБУ, з урахуванням перерахованого 21 квітня першого траншу прибутку НБУ на 10 мільярдів гривень, залишок прибутку до перерахуванню до держбюджету в поточному році становить 29,4 мільярда гривень.

Також повідомляється, що подальший графік перерахування прибутку до держбюджету вже погоджено з Міністерством фінансів і передбачає щомісячні транші на порівнянну суму до кінця цього року таким чином, щоб згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи і на інфляцію.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України затвердила розподіл прибутку регулятора за 2016 рік у сумі 59,451 мільярда гривень, 15,071 мільярда гривень з якої буде направлено на формування загальних резервів власного капіталу НБУ, 44,379 мільярда гривень – підлягає перерахуванню в державний бюджет України в 2017 році.

У 2016 році Національний банк перерахував до держбюджету 38,16 мільярда гривень прибутку, отриманого за 2015 рік.