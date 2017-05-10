Зростання цін в Україні сповільнилося до 12,2%

Інфляція в Україні в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року сповільнилася до 12,2% до 15,1%, зафіксованих в річному вираженні місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем березнем, інфляція в квітні сповільнилася до 0,9% з 1,8% у березні до лютого.

З початку року, порівняно з груднем, споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

За інформацією Держстату, в квітні в річному вираженні найбільше зростання цін зафіксоване на гарячу воду і опалення – 88,9%, електроенергію – 63,7%, алкогольні напої та тютюнові вироби – 28,3%, масло – 28,3%, водопостачання – 27,3%.

Порівняно з попереднім місяцем у квітні найбільше зросли ціни на овочі – 7,6%, фрукти – 5,3%, утримання будинків і прибудинкових територій – 5%, водопостачання – 3%, автодорожній пасажирський транспорт – 2,7%, зв'язок – 2,7%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року прискорилася до 15,1%, порівняно з лютим 2017 року - до 1,8%. З початку року, порівняно з груднем, зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 3,9%.

Національний банк України прогнозує уповільнення інфляції в поточному році до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - до 10%.