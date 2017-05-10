Нова методика розрахунку: в НБУ оцінили рівень проблемних кредитів у 55%

Частка непрацюючих (дефолтних кредитів в банківській системі України на кінець першого кварталу 2017 року за оновленими правилами оцінки кредитних ризиків становила 55,1%.

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Як наголошується на сайті НБУ, відповідну статистику регулятор публікує вперше, а поняття "непрацюючий кредит" за новою методикою максимально наближене до загальноприйнятого у світовій практиці поняття "non-performing loans".

Зокрема, недійсними визнаються кредити з простроченням платежу більш ніж на 90 днів (30 для банків), або за якими погашення боргу малоймовірно без справляння забезпечення.

Згідно з наведеними даними, обсяг непрацюючих кредитів в системі на 1 квітня склав 568,8 мільярда гривень, загальний обсяг кредитів – 1,032 трильйона гривень.

За інформацією НБУ, частка непрацюючих кредитів на кінець першого кварталу суттєво зросла порівняно з груднем 2016 року, однак показники для розрахунку динаміки не наводяться.

Також повідомляється, що Нацбанк буде публікувати інформацію про обсяги і частку непрацюючих кредитів щомісяця.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в липні 2016 року удосконалив підхід до оцінки банками кредитних ризиків. У 2016 році нові правила застосовувалися в тестовому режимі. З 3 січня 2017 року нові вимоги Національного банку за оцінкою банками кредитних ризиків набули чинності.

Ключовим фактором оцінки ризику за новими правилами є фінансовий стан позичальника, однак за дрібним кредитами можлива оцінка на портфельній основі, де основним є фактор обслуговування кредиту.