Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,45 за долар
Офіційний курс НБУ на 11 травня: 100 USD – 2645,5859 гривні; 100 EUR – 2878,9266 гривні; 10 RUR – 4,5549 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2645,5859 (10 травня – 2650,9341)
100 EUR – 2878,9266 (10 травня – 2905,6889)
10 RUR – 4,5549 (10 травня – 4,5286)
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Як повідомляв УНІАН, 10 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,45 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7185/28,7485 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4559 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 452 угоди на суму 243,52 мільйона доларів.