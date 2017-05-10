Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,45 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 травня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2645,5859 (10 травня – 2650,9341)

100 EUR – 2878,9266 (10 травня – 2905,6889)

10 RUR – 4,5549 (10 травня – 4,5286)

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Як повідомляв УНІАН, 10 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,45 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7185/28,7485 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4559 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 452 угоди на суму 243,52 мільйона доларів.