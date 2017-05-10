Базова інфляція в Україні в квітні становила 6,3%

Базова інфляція в Україні в квітні 2017 року в річному вираженні, порівняно з квітнем 2016 року, залишилася на рівні 6,3%, зафіксованому в березні до березня.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем березнем 2017 року, базова інфляція в квітні сповільнилася до 0,6% з 1,7% в березні до лютого.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, базова інфляція становила 3,4%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року сповільнилася до 12,2%, порівняно з березнем – до 0,9%. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.