Частка ризикових банків у системі по активам не перевищує 1,5% - НБУ
10:10, 11 травня 2017Фінанси
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Основним ризиком банківського сектора НБУ назвав низьку операційну ефективність державних банків і низька якість їх активів.
Ілюстрація REUTERS
Після дворічної очищення банківського сектору його надійність відновлена, а частка в активах фінустанов у зоні ризику за невиконання вимог Національного банку України не перевищує 1,5%.
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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на огляд банківського сектора за перший квартал.
Основним ризиком банківського сектора НБУ назвав низьку операційну ефективність державних банків і низька якість їх активів, у зв'язку з чим закликав істотно прискорити реформування держбанків.
Як повідомляв УНІАН, у ході трирічної очищення банківської системи України з ринку пішло 93 банку, в тому числі шість – з початку 2017 року.
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