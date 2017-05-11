Частка ризикових банків у системі по активам не перевищує 1,5% - НБУ

Після дворічної очищення банківського сектору його надійність відновлена, а частка в активах фінустанов у зоні ризику за невиконання вимог Національного банку України не перевищує 1,5%.

Читайте такожНова методика розрахунку: в НБУ оцінили рівень проблемних кредитів у 55%

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на огляд банківського сектора за перший квартал.

Основним ризиком банківського сектора НБУ назвав низьку операційну ефективність державних банків і низька якість їх активів, у зв'язку з чим закликав істотно прискорити реформування держбанків.

Як повідомляв УНІАН, у ході трирічної очищення банківської системи України з ринку пішло 93 банку, в тому числі шість – з початку 2017 року.