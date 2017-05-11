ЄБРР залишив без змін прогноз зростання економіки України в 2017 році

Європейський банк реконструкції і розвитку, найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні, прогнозує зростання економіки нашої країни в 2017 році на 2%, що відповідає попереднім прогнозом банку за листопад 2016 року.

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Як наголошується в оновленому прогнозі ЄБРР, у 2018 році очікується зростання економіки України на 3%.

Банк нагадав, що в 2016 році українська економіка стабілізувалася, продемонструвавши зростання за підсумком року на 2,3% завдяки активізації внутрішнього попиту і низькій базі порівняння.

За оцінками ЄБРР, у першому кварталі 2017 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 0,7% в річному вираженні внаслідок торгової блокади окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Банк зазначив, що фактор блокади буде впливати на зростання ВВП України і платіжний баланс країни в найближчій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України загалом за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання, зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП було нульовим.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання ВВП України в січні-березні 2017 року склав близько 2,1-2,3%. Національний банк України у своєму інфляційному звіті за квітень оцінив зростання ВВП у першому кварталі 2017 року на 3%.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%. Міжнародний валютний фонд і Світовий банк прогнозують зростання ВВП України в 2017 році на 2%.