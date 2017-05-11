Проблемні кредити та валютна лібералізація: у МВФ означили "фронт роботи" для нового очільника НБУ

У той час, як Валерія Гонтарева днями оголосила, що іде у відпустку до того часу, доки її не звільнять із посади очільника НБУ, новому голові Нацбанку відпочивати на посаді не доведеться. Йому як мінімум доведеться виконати 7 основних завдань. Так вважає заступник виконавчого директора МВФ Владисдав Рашкован, пише «Новое время».

На думку Рашкована, першою проблемою, яку має вирішити новий очільник НБУ – це проблемні кредити. І хоч, Нацбанк свою роботу щодо цього виконав, новий глава має все ж тримати проблему у фокусі.

Також для нового очільника важливим завданням постане домінування держбанків. Мова йде про те, що держбанки у країні збільшили частку активів на ринку, однак через це ринок поступово викривляється в олігополію.

«…система корпоративного управління в держбанках вимагає серйозного посилення. Потрібен професійний (а не квотно-політичний) менеджмент і незалежні наглядові ради, здатні розірвати пуповину, яка з'єднує адміністративні директиви міністерств і кредитно-депозитні рішення держбанкір», - вважає Рашкован.

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Що ж стосується корпоративного управління у банках, то банкрутство у 2014-2017 роках дрібних та середніх банків показало, що їхнє керівництво сприймало органи корпоративного управління, «як інструменти легітимізації власних рішень».

«Якщо локальні власники не хочуть втратити банки, вони повинні припинити довіряти тільки лояльним і перевіреним співробітникам, найнявши, нарешті, професійний менеджмент і незалежні наглядові ради, і серйозно поставитися до питань корпоративного управління», - вважає Рашкован.

Заступник виконавчого директора МВФ також вважає, що новому голові Нацбанку доведеться сконцентрувати увагу і на валютній лібералізації, попри стабілізацію у 2016 році.

«Але давайте будемо щирі: зняття заборон не зробить наш валютний ринок вільним. В його основі лежать ущербні радянські і пострадянські закони, які розглядають операції з валютою десь між спекуляцією і продажем інтересів батьківщини. Потрібна корінна перебудова моделі функціонування валютного ринку», - вважає представник Нацбанку.

Останніми трьома важливими завданнями для нового очільника НБУ Рашкован називає відновлення кредитування, діджиталізацію банківського сектору та фінансову інклюзивність й розвиток небанків.

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Як повідомляв УНІАН раніше, 10 травня у Валерії Гонтаревої останній робочий день на посаді голови Національного банку України. Від сьогодні вона пішла у тривалу відпустку, поки її не звільнить Верховна Рада.

Виконуючим обов'язки голови НБУ з 11 травня буде перший заступник Гонтаревої Яків Смолій.

«Сьогодні мій останній робочий день в Національному банку, тому я хочу попрощатися і подякувати всім, хто підтримував на цьому важкому шляху реформування фінансової та банківської системи нашої країни», - написала Гонтарева.