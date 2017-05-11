Сьогодні Нацбанк хоче купити на аукціоні до $100 мільйонів

Національний банк України сьогодні, 11 травня, проведе аукціон з купівлі валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів.

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Як повідомляється на сайті регулятора, заявки банків для участі в торгах приймаються до 11:30.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до відкриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,45 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 10:30 встановився на рівні 26,41 гривні/долар.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у квітні поповнив міжнародні резерви допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 402,3 мільйона доларів США.