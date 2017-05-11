Порошенко додатково задекларував дохід від вкладів у банку

Президент України Петро Порошенко додатково задекларував за 2016 рік доходи від процентів у Міжнародному інвестиційному банку на загальну суму 865,444 тис. грн.

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у повідомленні про суттєві зміни.

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Так, у повідомленні про істотні зміни зазначено, що Порошенко отримав 564,420 тис. грн і 301,024 тис. грн відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко задекларував 12,2 млн грн доходів за 2016 рік, з яких зарплата становила 366,3 тис. грн.

Президент вказав дохід від процентів на суму 11,9 млн грн та дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав на суму в 26,2 тис. грн.

Дохід дружини президента Марини Порошенко у 2016 році становив 75 тис. грн.