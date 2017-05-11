МВФ зберіг прогноз зростання економіки України цього року на 2%

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки нашої країни в 2017 році на 2%, що відповідає попереднім прогнозом МВФ, опублікованому на початку квітня за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

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Як наголошується в звіті МВФ "Перспективи розвитку світової економіки" за квітень 2017 року, опублікованому на сайті фонду, в 2018 році очікується зростання економіки України на 3,2%.

МВФ зазначив, що економіка України підтримується за рахунок підвищення довіри і зростання реальних доходів, у тому числі - за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати, однак промислове виробництво перебуває під несприятливим впливом торгової блокади на сході країни.

Сьогодні, 11 травня, найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україну - Європейський банк реконструкції та розвитку - також оприлюднив оновлені прогнози, згідно з якими зберіг прогноз зростання економіки в 2017 році на 2%, а в 2018 році очікує зростання на 3%.

Як повідомляв УНІАН, ВВП України загалом за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксоване вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% в 2015 році і на 6,6% – в 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП був нульовим.

За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зростання ВВП України в січні-березні 2017 року становив близько 2,1-2,3%. Національний банк України у своєму інфляційному звіті за квітень оцінив зростання ВВП у першому кварталі 2017 року на 3%.

За прогнозами НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3,2%.

Світовий банк прогнозують зростання ВВП України в 2017 році на 2%.