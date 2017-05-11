Нацбанк на валютному аукціоні купив у банків $74 мільйони

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 11 травня, купив у банків 74 мільйони доларів.

Читайте такожНБУ у квітні поповнив резерви на міжбанку на $400 мільйонів

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 26,4393 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 75,7 мільйона доларів.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 становив 26,4292 гривні/долар, учасники ринку уклали 298 угод на 167,36 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацбанк заявив про намір провести аукціон з купівлі валюти об'ємом до 100 мільйонів доларів.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні до відкриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,45 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку, за даними НБУ, до 10.30 встановився на рівні 26,41 гривні/долар.