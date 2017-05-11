Суди "воскресили" 12 неплатоспроможних банків - НБУ продовжує судитися (інфографіка)

Національний банк України направив у Вищий адміністративний суд України касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції про відновлення діяльності "КСГ Банку" та скасування рішення НБУ щодо виведення його з ринку, повідомляється на сайті регулятора.

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За даними НБУ, станом на 1 травня 2017 суди прийняли неправосудні рішення, що набрали законної сили, щодо 12 банків: "Фінансова ініціатива", "Союз", "Український інноваційний банк", "Преміум", "Капітал", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит", "Східно-промисловий комерційний банк", "Київська Русь", "КСГ банк", "Хрещатик".

"Національний банк неодноразово підкреслював, що бачить в неправосудних судових рішеннях про відновлення діяльності виведених з ринку банків виникнення системних ризиків для фінансової стабільності. Адже судова система використовується власниками таких банків як квазі-легітимний інструмент повернення їх на ринок. Це, в свою чергу, нівелює зусилля НБУ, спрямовані на оздоровлення банківської системи України", - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в 2016 році отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень, у тому числі майже 3,2 мільярда гривень – від реалізації активів. У 2017 році фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.