Повільно, але впевнено: гривня поки продовжує зміцнюватися

У четвер, 11 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,42/26,44 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 28,4528/28,5768 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 14:00 встановився на рівні 26,4258 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 380 угод на суму 226,48 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 10 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,42/26,45 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,7185/28,7485 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.