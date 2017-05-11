За оптимістичним сценарієм гривня зміцниться до 26 за долар - експерт

Національна валюта України поточного року за оптимістичним (базовим) сценарієм має зміцнитися на міжбанківському валютному ринку до рівня близько 26 гривні/долар, проте песимістичний сценарій передбачає зниження вартості гривні до долара до 27,25-27,5 гривні/долар.

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Про це йдеться в макроекономічному огляді експертів OTP Bank за перший квартал 2017 року, переданому УНІАН.

За оцінками експертів, оптимістичний (базовий) сценарій передбачає виконання нашою країною умов меморандуму з Міжнародним валютним фондом та отримання до кінця 2017 року фінансування на 4,5 мільярда доларів США.

Експерти припускають, що Верховна Рада не встигне прийняти необхідні закони по програмі з МВФ, в тому числі про об'єднання Державної фіскальної служби та митниці, обіг земель, розширення повноважень Національного антикорупційного бюро, для отримання чергового траншу у травні, однак не прогнозують негативний вплив цього факту на курс гривні.

За очікуваннями експертів, при реалізації цього сценарію Національний банк зможе продовжити зниження облікової ставки, а ставки прибутковості ОВДП з погашенням в 2019-2020 роках продовжать зниження до кінця року до рівня близько 13,5% річних.

У рамках цього сценарію загострення політичних дебатів в ході бюджетного процесу в жовтні-листопаді може призвести до тимчасової політичної дестабілізації, що буде сприяти зниженню курсу гривні до рівня 26,5-27,5 гривні/долар.

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Песимістичний сценарій передбачає запізнення з проведенням пенсійної та земельної реформ, затримку плану приватизації держпідприємств, що може відстрочити отримання двох чергових траншів від МВФ і супутнього фінансування і гарантій від США і ЄС.

За оцінками експертів, цей факт матиме негативний вплив на ділові очікування та інвестиційний клімат в країні, а також стимулюватиме зростання інфляції внаслідок девальвації національної валюти. У свою чергу, експортери будуть затримувати продаж валютної виручки, скоротивши її надходження в банківську систему, а інфляційний тиск за рахунок девальвації гривні змусить НБУ відмовитися від подальшого зниження облікової ставки.

Довідка УНІАН. Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку, за інформацією дилерів комерційних банків, на сьогодні до 14:00 встановилися на рівні 26,42/26,44 гривні/долар.

Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ до цього часу встановився на рівні 26,4258 гривні/долар.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає середньорічний курс гривні на рівні близько 27 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.