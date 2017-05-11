Українські банки продовжують закривати підрозділи та скорочувати співробітників

Українські банки в першому кварталі 2017 року продовжили оптимізувати свою мережу, скоротивши кількість структурних підрозділів на 321 - до 10 тисяч на кінець кварталу.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі державні банки скоротили мережу на 115 підрозділів, іноземні – на 91, приватні українські банки - на 115 в результаті виведення банків з ринку.

За даними НБУ, на кінець першого кварталу в Україні працюють 3,8 тисяч підрозділів державних банків, 2,2 тисячі – націоналізованого «Приватбанку», 2,1 тисяч іноземних і 1,8 тисяч – приватних українських банків.

Нацбанк зазначив, що також банки у першому кварталі продовжили оптимізувати чисельність працівників, яка порівняно з початком року скоротилася на 3,4 тисячі осіб – до 136,7 тисяч.

У тому числі на кінець кварталу 38,7 тисяч осіб працюють в державних банках, 25,3 тисяч – у націоналізованому «Приватбанку», 46 тисяч – в іноземних банках, 26,7 тисяч – у приватних українських банках.

Також регулятор повідомив, що банки вдосконалюють платіжну інфраструктуру. Зокрема, за незначного скорочення кількості банкоматів в першому кварталі динамічно розвивається мережа платіжних терміналів, кількість яких зросла на 16,2% - до рекордних 255 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, під час очищення банківської системи з початку 2014 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків, у тому числі шести – з початку 2017 року.